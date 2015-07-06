Новости

Уважаемые коллеги! Напоминаем вам, что на ежегодных конференциях РОАиСХ, прошедших в Сочи (2015 г.) и Калиниграде (2016 г.), было решено публиковать на страницах журнала «Ангиология и сосудистая хирургия», который является официальным печатным органом Общества, статьи авторов – специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии, оплачивающих членские взносы в РОАиСХ. Авторы, работающие в других областях медицины, не обязаны оплачивать членские взносы в РОАиСХ.

Членские взносы можно оплатить через сайт в режиме онлайн.