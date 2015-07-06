Уважаемые коллеги! Напоминаем вам, что на ежегодных конференциях РОАиСХ, прошедших в Сочи (2015 г.) и Калиниграде (2016 г.), было решено публиковать на страницах журнала «Ангиология и сосудистая хирургия», который является официальным печатным органом Общества, статьи авторов – специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии, оплачивающих членские взносы в РОАиСХ. Авторы, работающие в других областях медицины, не обязаны оплачивать членские взносы в РОАиСХ.
Членские взносы можно оплатить через сайт в режиме онлайн.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЙ
Согласительный документ
Сообщаем, что журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» – один из первых по всем смежным направлениям – включен в новый Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Характеристика деятельности журнала «Ангиология и сосудистая хирургия» (№3,4 2015 – №1,2 2016 гг.)
Уважаемые коллеги, информируем вас, что на базе Центральной научной мединской библиотеки (ЦНМБ) работает электронный библиотечный абонемент (ЭБА)
В настоящее время на нашем сайте размещены национальные рекомендации по лечению:
1-2 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге проходил 9-й Венозный Форум с участием более 400 врачей из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья
Профессиональные программы для сосудистых хирургов
Предлагаются профессиональные программы, рассчитанные на сосудистых хирургов, желающих перенять клинический опыт на базе высокоспециализированной больницы Святого Томаса в Лондоне.
8 декабря 2016 г. в Казани на базе Образовательного центра высоких медицинских технологий будет проведен научно-практический симпозиум «Реконструктивная хирургия корня аорты»
В Ростове-на-Дону 13-14 октября 2016 г. был проведен Пленум президиума Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Материалы Всероссийского Конгресса с международным участием «ХИРУРГИЯ – XXI век: соединяя традиции и инновации» (6-8 июня 2016 г., Москва).
Уважаемые коллеги! Завершила свою работу XXXII Международная конференция «Открытые и эндоваскулярные операции в сосудистой хирургии», которая проходила в Калининграде 23-25 июня 2016 г.
Благодаря усилиям Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов во главе с президентом общества академиком Покровским А.В. был расширен первоначальный список болезней, лечение которых может осуществляться по высоким технологиям