  • Поздравляем с Новым годом!
  • The first international symposium on EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (February 2-4, 2017, Örebro, Sweden)
  • 4TS – Top To Toe Transcatheter Solutions 2017 (February 16-18, 2017, Dubai)
  • Конференция с международным участием «Актуальные вопросы неотложной сердечно-сосудистой хирургии» (3 марта 2017, Москва)
  • European Vascular Course 2017 (March 5-7, 2017, Maastricht, Netherlands)
  • II Международный Форум АнтиКоагулянтной Терапии (ФАКТ–2017) (23-25 марта 2017, Москва)
  • VII Всероссийский съезд аритмологов (1-3 июня 2017, Москва)
  • XXXIII Международная конференция «ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИННОВАЦИИ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ» (22-24 июня 2017, Нижний Новгород)
  • XVI конференция по сосудистой хирургии (13-16 июля 2017, Якутск)
  • Annual Conference on Heart Diseases (Heart Diseases 2017) (September 18-19, 2017, Toronto, Canada)
  • 2017 INTERNATIONAL COURSES and WORKSHOPS on Diagnostics and Treatment of Varicose Veins, Spider Veins, Lymphedema and Anti-Aging Medicine
Новости

Уважаемые коллеги! Напоминаем вам, что на ежегодных конференциях РОАиСХ, прошедших в Сочи (2015 г.) и Калиниграде (2016 г.), было решено публиковать на страницах журнала «Ангиология и сосудистая хирургия», который является официальным печатным органом Общества, статьи авторов – специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии, оплачивающих членские взносы в РОАиСХ. Авторы, работающие в других областях медицины, не обязаны оплачивать членские взносы в РОАиСХ.
Членские взносы можно оплатить через сайт в режиме онлайн.

Клинические рекомендации

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЙ
Согласительный документ

Новости

Сообщаем, что журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» – один из первых по всем смежным направлениям – включен в новый Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Новости

Характеристика деятельности журнала «Ангиология и сосудистая хирургия» (№3,4 2015 – №1,2 2016 гг.)

Новости

Электронный библиотечный абонемент (ЭБА)

Уважаемые коллеги, информируем вас, что на базе Центральной научной мединской библиотеки (ЦНМБ) работает электронный библиотечный абонемент (ЭБА)

Новости

В настоящее время на нашем сайте размещены национальные рекомендации по лечению:

Пост-релиз

1-2 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге проходил 9-й Венозный Форум с участием более 400 врачей из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья

Новости

Профессиональные программы для сосудистых хирургов

Профессиональные программы для сосудистых хирургов

Предлагаются профессиональные программы, рассчитанные на сосудистых хирургов, желающих перенять клинический опыт на базе высокоспециализированной больницы Святого Томаса в Лондоне.

Новости

8 декабря 2016 г. в Казани на базе Образовательного центра высоких медицинских технологий будет проведен научно-практический симпозиум «Реконструктивная хирургия корня аорты»

Программа Симпозиума

Новости

В Ростове-на-Дону 13-14 октября 2016 г. был проведен Пленум президиума Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов.

Материалы Пленума

Новости

Материалы Всероссийского Конгресса с международным участием «ХИРУРГИЯ – XXI век: соединяя традиции и инновации» (6-8 июня 2016 г., Москва).

Событие

Уважаемые коллеги! Завершила свою работу XXXII Международная конференция «Открытые и эндоваскулярные операции в сосудистой хирургии», которая проходила в Калининграде 23-25 июня 2016 г.

Новости

Благодаря усилиям Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов во главе с президентом общества академиком Покровским А.В. был расширен первоначальный список болезней, лечение которых может осуществляться по высоким технологиям

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