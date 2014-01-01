ЖУРНАЛ «АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ»

«Ангиология и сосудистая хирургия» (главный редактор – академик РАН А.В.Покровский) – первый в истории России ежеквартальный двуязычный журнал, признанный мировым медицинским сообществом. В журнале публикуются оригинальные статьи отечественных и зарубежных специалистов по актуальным вопросам ультразвуковой, лучевой и инвазивной диагностики, принципам медикаментозной и хирургической коррекции сердечно-сосудистых заболеваний.

Издание внесено в Международный Регистр научной и периодической печати, отражается в базе данных Медлайн и, соответственно, в «Индекс Медикусе», в Российском Индексе Научного Цитирования (РИНЦ), на протяжении многих лет входит в список периодических изданий, публикация в которых требуется для ВАКа. Журнал цитируется на различных зарубежных сайтах, в том числе на PubMed, Scopus, EBSCO и др. Журнал включен в Базу статей из 652 самых качественных и авторитетных российских журналов, размещенных на ведущей мировой платформе Web of Science.

«Ангиология и сосудистая хирургия» – единственное из всех профильных изданий, представляющее российскую сосудистую хирургию на международном уровне.

На сегодняшний день издание занимает 62 место из 1238 в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Медицина и здравоохранение». Двухлетний импакт-фактор журнала с учетом цитирования из всех источников составляет 0,519. Это – один из лучших показателей среди российских медицинских изданий (см. сайт Научной Электронной Библиотеки).

Редакция предлагает вам опубликовать результаты своей научной и практической деятельности на страницах журнала. Обращаем ваше внимание, что статьи принимаются только от членов РОАиСХ .

2016 • ТОМ 22 • №4

Содержание

АНГИОЛОГИЯ

Ишемическое посткондиционирование сердца. Анализ экспериментальных данных

Маслов Л.Н., Подоксенов А.Ю., Халиулин И.Г.

Стр. 8-16

Модифицированные циркулирующие липопротеиды низкой плотности: патогенетическая значимость в ангиологии

Бабинцева Я.Д., Карагодин В.П., Орехов А.Н.

Стр. 17-22

Концентрация матриксных металлопротеиназ и ионов магния при варикозной болезни вен нижних конечностей

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С., Камаев А.А., Мжаванадзе Н.Д.

Стр. 24-27

Оценка влияния предикторов развития хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей

Лазуткина А.Ю., Горбунов В.В.

Стр. 30-35

Пятилетние результаты лечения больных хронической ишемией нижних конечностей с использованием генной терапии

Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Власенко О.Н., Бозо И.Я., Исаев А.А., Деев Р.В.

Стр. 38-43

Комплексная физическая противоотечная терапия в лечении пациентов с лимфедемой

Фейсханов А.К., Максимов А.В.

Стр. 46-49

Эффективность внутримышечного введения стволовых/прогениторных клеток в эксперименте на модели ишемии нижней конечности

Повещенко О.В., Лыков А.П., Бондаренко Н.А., Ким И.И., Янкайте Е.В., Казаков О.В., Суровцева М.А., Бгатова Н.П., Карпенко А.А., Покушалов Е.А., Коненков В.И.

Стр. 51-54

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Бесконтрастная МР-флебография как метод скрининга флеботромбозов и экстравазальной компрессии нижней полой вены и ее бассейна

Шебряков В.В., Кармазановский Г.Г., Стойко Ю.М., Мазайшвили К.В., Лютаревич Д.К., Ким С.Ю., Фельдшеров М.В., Яшкин М.Н.

Стр. 55-60

Пункционное лечение ложных аневризм бедренных артерий с использованием человеческого тромбина

Панфилов Д.С., Козлов Б.Н., Панфилов С.Д., Кузнецов М.С., Насрашвили Г.Г., Шипулин В.М.

Стр. 62-66

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ

Рентгенэндоваскулярное лечение диссекции общей сонной артерии после эверсионной каротидной эндартерэктомии

Цыганков В.Н., Францевич А.М., Сидоров А.А., Гончаров А.И., Зотиков А.Е., Талыблы О.Л.

Стр. 69-74

Использование инструмента «Multitasc» при выполнении эндартерэктомии из подвздошных артерий

Михайлов И.П., Исаев Г.А., Коков Л.С., Гольдина И.М.

Стр. 76-80

Использование подвздошного браншированного эндопротеза при эндоваскулярном лечении аневризмы брюшной аорты и обеих общих подвздошных артерий

Имаев Т.Э., Кучин И.В., Лепилин П.М., Колегаев А.С., Медведева И.С., Комлев А.Е., Акчурин Р.С.

Стр. 83-86

ФЛЕБОЛОГИЯ

Адьювантная флеботропная терапия и ее влияние на провоспалительный ответ после склеротерапии

Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Лобанов В.Н., Аркадан Н.Р., Ермак М.Ю.

Стр. 90-95

Эффективность применения ривароксабана для лечения термоиндуцированных тромбозов после эндовенозной лазерной коагуляции

Фокин А.А., Борсук Д.А., Казачков Е.Л.

Стр. 97-101

Влияние ангиопротективной терапии биофлавоноидами на дисфункцию эндотелия у больных с острыми венозными тромбозами

Брюшков А.Ю., Ершов П.В., Сергеева Н.А., Богачев В.Ю.

Стр. 102-107

Современные аспекты эндотелиопротекции в лечении больных с хронической венозной недостаточностью в стадии трофических расстройств

Стойко Ю.М., Гудымович В.Г., Цыплящук А.В.

Стр. 109-114

ХИРУРГИЯ

Хирургическая профилактика ишемических инсультов с использованием экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) в каротидном бассейне

Крылов В.В., Лукьянчиков В.А., Токарев А.С., Нахабин О.Ю., Полунина Н.А., Сенько И.В., Далибалдян В.А., Григорьева Е.В., Кудряшова Н.Е., Гусейнова Г.К., Удодов Е.В., Федулова Т.А.

Стр. 116-121

Частота госпитальных сердечно-сосудистых осложнений у больных с послеоперационной дисфункцией почек после хирургической реваскуляризации миокарда

Кремнева Л.В., Абатурова О.В., Шалаев С.В.

Стр. 124-128

Двухлетние результаты инфраингвинальных реконструкций с использованием аутовенозных шунтов и ксенопротезов

Тищенко И.С., Золкин В.Н., Максимов Н.В., Коротков И.Н., Демидов И.Ю., Барзаева М.А.

Стр. 130-134

Результаты применения различных способов аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования ниже щели коленного сустава

Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Суковатых М.Б., Сидоров Д.В., Инархов М.А., Иноходова Е.Б.

Стр. 137-143

Результаты хирургического лечения больных неспецифическим аортоартериитом с изолированным поражением брахиоцефальных артерий

Бахритдинов Ф.Ш., Суюмов А.С., Шарапов Н.У.

Стр. 144-150

Структурные изменения биологического протеза

Хорев Н.Г., Конькова В.О., Беллер А.В., Боровиков Э.В., Шойхет Я.Н.

Стр. 151-156

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Эндопротезирование аневризмы брюшной аорты, осложненное ишемическим некрозом сигмовидной кишки

Игнатьев И.М., Володюхин М.Ю., Заночкин А.В.,,Гизатуллина Н.Ф., Рафиков А.Ю.

Стр. 159-162

Тромбоз воротной, верхней брыжеечной и селезеночной вен у больного с тромбофилией

Шкляев А.Е., Малахова И.Г., Бессонов А.Г., Уткин И.Ю.

Стр. 164-168

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Консервативное лечение больных с заболеваниями периферических артерий: возможности и существующие проблемы

Сапелкин С.В., Кузнецов М.Р.

Стр. 169-175

Алгоритм подбора индивидуальной терапии клопидогрелом в практике сосудистого хирурга

Шевела А.И., Слепухина А.А., Зеленская Е.М., Середина Т.А., Лифшиц Г.И.

Стр. 177-182

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера): современное состояние проблемы

Зербино Д.Д., Зимба Е.А., Багрий Н.Н.

Стр. 185-192