ЖУРНАЛ «АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ»
«Ангиология и сосудистая хирургия» (главный редактор – академик РАН А.В.Покровский) – первый в истории России ежеквартальный двуязычный журнал, признанный мировым медицинским сообществом. В журнале публикуются оригинальные статьи отечественных и зарубежных специалистов по актуальным вопросам ультразвуковой, лучевой и инвазивной диагностики, принципам медикаментозной и хирургической коррекции сердечно-сосудистых заболеваний.
Издание внесено в Международный Регистр научной и периодической печати, отражается в базе данных Медлайн и, соответственно, в «Индекс Медикусе», в Российском Индексе Научного Цитирования (РИНЦ), на протяжении многих лет входит в список периодических изданий, публикация в которых требуется для ВАКа. Журнал цитируется на различных зарубежных сайтах, в том числе на PubMed, Scopus, EBSCO и др. Журнал включен в Базу статей из 652 самых качественных и авторитетных российских журналов, размещенных на ведущей мировой платформе Web of Science.
«Ангиология и сосудистая хирургия» – единственное из всех профильных изданий, представляющее российскую сосудистую хирургию на международном уровне.
На сегодняшний день издание занимает 62 место из 1238 в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Медицина и здравоохранение». Двухлетний импакт-фактор журнала с учетом цитирования из всех источников составляет 0,519. Это – один из лучших показателей среди российских медицинских изданий (см. сайт Научной Электронной Библиотеки).
Редакция предлагает вам опубликовать результаты своей научной и практической деятельности на страницах журнала. Обращаем ваше внимание, что статьи принимаются только от членов РОАиСХ.
2016 • ТОМ 22 • №4
Содержание
АНГИОЛОГИЯ
Ишемическое посткондиционирование сердца. Анализ экспериментальных данных
Маслов Л.Н., Подоксенов А.Ю., Халиулин И.Г.
Стр. 8-16
Модифицированные циркулирующие липопротеиды низкой плотности: патогенетическая значимость в ангиологии
Бабинцева Я.Д., Карагодин В.П., Орехов А.Н.
Стр. 17-22
Концентрация матриксных металлопротеиназ и ионов магния при варикозной болезни вен нижних конечностей
Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С., Камаев А.А., Мжаванадзе Н.Д.
Стр. 24-27
Оценка влияния предикторов развития хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей
Лазуткина А.Ю., Горбунов В.В.
Стр. 30-35
Пятилетние результаты лечения больных хронической ишемией нижних конечностей с использованием генной терапии
Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Власенко О.Н., Бозо И.Я., Исаев А.А., Деев Р.В.
Стр. 38-43
Комплексная физическая противоотечная терапия в лечении пациентов с лимфедемой
Фейсханов А.К., Максимов А.В.
Стр. 46-49
Эффективность внутримышечного введения стволовых/прогениторных клеток в эксперименте на модели ишемии нижней конечности
Повещенко О.В., Лыков А.П., Бондаренко Н.А., Ким И.И., Янкайте Е.В., Казаков О.В., Суровцева М.А., Бгатова Н.П., Карпенко А.А., Покушалов Е.А., Коненков В.И.
Стр. 51-54
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Бесконтрастная МР-флебография как метод скрининга флеботромбозов и экстравазальной компрессии нижней полой вены и ее бассейна
Шебряков В.В., Кармазановский Г.Г., Стойко Ю.М., Мазайшвили К.В., Лютаревич Д.К., Ким С.Ю., Фельдшеров М.В., Яшкин М.Н.
Стр. 55-60
Пункционное лечение ложных аневризм бедренных артерий с использованием человеческого тромбина
Панфилов Д.С., Козлов Б.Н., Панфилов С.Д., Кузнецов М.С., Насрашвили Г.Г., Шипулин В.М.
Стр. 62-66
ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ
Рентгенэндоваскулярное лечение диссекции общей сонной артерии после эверсионной каротидной эндартерэктомии
Цыганков В.Н., Францевич А.М., Сидоров А.А., Гончаров А.И., Зотиков А.Е., Талыблы О.Л.
Стр. 69-74
Использование инструмента «Multitasc» при выполнении эндартерэктомии из подвздошных артерий
Михайлов И.П., Исаев Г.А., Коков Л.С., Гольдина И.М.
Стр. 76-80
Использование подвздошного браншированного эндопротеза при эндоваскулярном лечении аневризмы брюшной аорты и обеих общих подвздошных артерий
Имаев Т.Э., Кучин И.В., Лепилин П.М., Колегаев А.С., Медведева И.С., Комлев А.Е., Акчурин Р.С.
Стр. 83-86
ФЛЕБОЛОГИЯ
Адьювантная флеботропная терапия и ее влияние на провоспалительный ответ после склеротерапии
Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Лобанов В.Н., Аркадан Н.Р., Ермак М.Ю.
Стр. 90-95
Эффективность применения ривароксабана для лечения термоиндуцированных тромбозов после эндовенозной лазерной коагуляции
Фокин А.А., Борсук Д.А., Казачков Е.Л.
Стр. 97-101
Влияние ангиопротективной терапии биофлавоноидами на дисфункцию эндотелия у больных с острыми венозными тромбозами
Брюшков А.Ю., Ершов П.В., Сергеева Н.А., Богачев В.Ю.
Стр. 102-107
Современные аспекты эндотелиопротекции в лечении больных с хронической венозной недостаточностью в стадии трофических расстройств
Стойко Ю.М., Гудымович В.Г., Цыплящук А.В.
Стр. 109-114
ХИРУРГИЯ
Хирургическая профилактика ишемических инсультов с использованием экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) в каротидном бассейне
Крылов В.В., Лукьянчиков В.А., Токарев А.С., Нахабин О.Ю., Полунина Н.А., Сенько И.В., Далибалдян В.А., Григорьева Е.В., Кудряшова Н.Е., Гусейнова Г.К., Удодов Е.В., Федулова Т.А.
Стр. 116-121
Частота госпитальных сердечно-сосудистых осложнений у больных с послеоперационной дисфункцией почек после хирургической реваскуляризации миокарда
Кремнева Л.В., Абатурова О.В., Шалаев С.В.
Стр. 124-128
Двухлетние результаты инфраингвинальных реконструкций с использованием аутовенозных шунтов и ксенопротезов
Тищенко И.С., Золкин В.Н., Максимов Н.В., Коротков И.Н., Демидов И.Ю., Барзаева М.А.
Стр. 130-134
Результаты применения различных способов аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования ниже щели коленного сустава
Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Суковатых М.Б., Сидоров Д.В., Инархов М.А., Иноходова Е.Б.
Стр. 137-143
Результаты хирургического лечения больных неспецифическим аортоартериитом с изолированным поражением брахиоцефальных артерий
Бахритдинов Ф.Ш., Суюмов А.С., Шарапов Н.У.
Стр. 144-150
Структурные изменения биологического протеза
Хорев Н.Г., Конькова В.О., Беллер А.В., Боровиков Э.В., Шойхет Я.Н.
Стр. 151-156
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Эндопротезирование аневризмы брюшной аорты, осложненное ишемическим некрозом сигмовидной кишки
Игнатьев И.М., Володюхин М.Ю., Заночкин А.В.,,Гизатуллина Н.Ф., Рафиков А.Ю.
Стр. 159-162
Тромбоз воротной, верхней брыжеечной и селезеночной вен у больного с тромбофилией
Шкляев А.Е., Малахова И.Г., Бессонов А.Г., Уткин И.Ю.
Стр. 164-168
В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
Консервативное лечение больных с заболеваниями периферических артерий: возможности и существующие проблемы
Сапелкин С.В., Кузнецов М.Р.
Стр. 169-175
Алгоритм подбора индивидуальной терапии клопидогрелом в практике сосудистого хирурга
Шевела А.И., Слепухина А.А., Зеленская Е.М., Середина Т.А., Лифшиц Г.И.
Стр. 177-182
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера): современное состояние проблемы
Зербино Д.Д., Зимба Е.А., Багрий Н.Н.
Стр. 185-192